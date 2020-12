Red Bull Racing : Décision attendue avant la fin de l'année concernant Albon

🗣 "I’ve had a lot of support from everyone back at the factory and we’ve worked hard." @alex_albon on the #AbuDhabiGP 🇦🇪👉 https://t.co/SD33qqFLd6 #F1 pic.twitter.com/ocKYG5MJQQ

Qui sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull Racing en 2021 ? C’est une des questions qui agite le paddock alors que la saison 2020 a pris fin ce dimanche à Abu Dhabi sur la victoire du Néerlandais et la prestation remarquée d’Alexander Albon, quatrième tout proche de Lewis Hamilton. Mais la présence du Thaïlandais au sein de l’écurie basée à Milton Keynes est plus que jamais incertaine, lui qui était venu remplacer Pierre Gasly il y a dix mois. Alors que les noms de Sergio Pérez, écarté par Racing Point pour céder la place à Sebastian Vettel au début de l’ère Aston Martin, et Nico Hulkenberg, qui a fait des piges remarquées au sein de l’écurie de Silverstone après avoir vu Renault lui préférer Esteban Ocon au terme de la saison 2019, l’état-major de Red Bull Racing a convenu qu’une décision sera prise avant la fin de l’année.Assurant que « c’était une de ses meilleures courses » ce dimanche à Abu Dhabi, Helmut Marko a déclaré qu’une réflexion était en cours quant à l’avenir d’Alexander Albon. « Nous allons quand même y réfléchir et prendre notre décision, avant Noël, assure l’ancien pilote autrichien, conseiller spécial de Red Bull. Nous devons passer en revue toutes les données. Il y a tellement de choses que nous devons examiner. » Directeur de l’écurie, Christian Horner n’a pas démenti la fenêtre dans laquelle une annonce devrait être faite concernant le deuxième baquet dans sa formation. « Nous avons toujours dit que nous attendrions la fin de l'année, puis que nous prendrions notre décision à la fin de la saison, a assuré le Britannique. Alex a donc probablement connu son meilleur week-end de course en fait ce week-end, ce qui est encourageant pour lui, mais nous avons maintenant une image complète de la saison. Et nous prendrons cette décision dans les prochains jours. » Une décision qui sera lourde de conséquences, Alexander Albon ayant rejeté tout idée d’un retour chez AlphaTauri et Sergio Pérez souhaitant prendre une année sabbatique s’il n’a pas de volant en F1 en 2021.