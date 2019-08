Red Bull: Marko n'en finit plus de descendre Gasly

C'est une mauvaise habitude que Helmut Marko est en train de prendre.

Les propos désobligeants à l'encontre de Pierre Gasly se multiplient depuis l'annonce de sa rétrogradation chez Toro Rosso. C'est cette fois au micro d'Autosport Web que le responsable de la firme autrichienne a taclé le pilote français, pointant plus particulièrement sa performance lors du dernier Grand Prix de Hongrie, où Gasly s'était classé 6e. "Le fait que Pierre ait terminé derrière Carlos Sainz (5e) et à un tour des autres a été l'élément déclencheur. Non seulement il a perdu des places au départ, mais en plus, il n'a pas réussi à faire une seule tentative de dépassement, alors qu'il avait un meilleur rythme que l'Espagnol", a-t-il déclaré. "C'est un problème mental. Pierre était rapide sur un tour jusqu'à la saison dernière et il n'avait pas de problème pour dépasser en course. Cette année ce n'est pas le cas."

Avec seulement 63 points en 12 courses, Pierre Gasly n'a pas su convaincre son écurie de le conserver. La deuxième partie de saison lui permettra peut-être d'avoir moins de pression et de revenir plus fort.