Red Bull: Horner met un nouveau coup de pression à Gasly

Pierre Gasly n'a pas encore répondu aux attentes de Red Bull cette saison.

Alors que les pilotes de F1 sont en période de trêve estivale, Christian Horner a fait un point sur la première partie de saison et n'apprécie pas la différence de niveau entre ses deux pilotes. "Si nous voulons rattraper Ferrari, il est indispensable qu'il finisse mieux placé durant la deuxième partie de saison. En Hongrie, son départ n'était pas bon, son premier tour non plus, et on ne devrait pas se battre avec les Alfa Romeo et les McLaren, mais avec les Ferrari et les Mercedes. Gasly n'était pas dans le coup, alors que nous avons besoin des deux voitures devant", a-t-il indiqué dans des propos relayés par Motorsport.com

Des déclarations qui vont relancer les spéculations pour le binôme de la saison 2020. "Notre intention est de le laisser dans la voiture jusqu'à la fin de l'année, mais nous avons désespérément besoin qu'il obtienne de meilleurs résultats et qu'il tire le meilleur de sa voiture, a-t-il précisé. Il a quelques mois pour ça, car la pression va augmenter concernant notre duo de pilotes pour 2020. Son avenir est entre ses mains, c'est à lui de nous démontrer qu'il est capable de faire plus que les promesses que nous avons aperçues." Le pilote français va devoir se montrer costaud mentalement pour répondre dès le Grand Prix de Belgique, le 29 août prochain.