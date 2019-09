Red Bull-Gasly: "On a tous notre part de responsabilité"

Rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso lors de la trêve estivale, Pierre Gasly a depuis repris des couleurs. Avant le Grand Prix de Russie ce dimanche, le pilote français est revenu sur sa situation.

"Chez Red Bull, on essaye vraiment de vous formater. Il faut faire comme-ci, comme-çà, mais il ne faut pas faire ci, ni faire ça. C’est la mentalité de l’équipe et je l’accepte. Il y avait certaines choses qui me dérangeaient et qui n’ont pas été gommées avec le temps. J’aurais pu faire mieux, l’équipe aurait pu faire mieux. On a tous eu notre part de responsabilité", a-t-il expliqué à RMC Sport. "C’est de l’histoire ancienne et je n’ai pas envie de revenir dessus. Ce qui se passe avec Toro Rosso dans les prochains mois peut changer ma carrière."

Toujours 6e au classement mondial des pilotes, Pierre Gasly entend bien continuer de montrer ce qu'il sait faire.