Racing Point : Une pique à l’encontre de Romain Grosjean en pleine présentation

Le passé, et surtout le passif, de Romain Grosjean continue de susciter des commentaires désobligeants, voire de franches critiques. C’est ce qui est arrivé ce lundi lors de la présentation des nouvelles couleurs de l’écurie Racing Point. Alors que l’ancienne formation Force India prendra l’identité d’Aston Martin dès 2021, le rose de la marque autrichienne BWT sera encore plus présent en 2020 et c’est à cette occasion qu’Otmar Szafnauer, au moment d’aborder le sujet des ambitions de son équipe, s’en est pris au pilote français. « On veut se rapprocher de nos rivaux et mettre nos deux voitures dans les points à chaque course, comme nous l’avons déjà fait par le passé, a confié l’Autrichien. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le premier tour de course, Romain Grosjean court toujours et il peut vous rentrer dedans ! Mais au moins, si on a le potentiel d’être dans les points à chaque course, on aura la possibilité d’accomplir les objectifs visés. » Une pique à laquelle le pilote Haas n’a pas répondu, gardant sans doute ses arguments pour la piste.