Alain Prost va grimper dans la hiérarchie de l'écurie Renault en F1. Consultant puis conseiller F1, il devient en effet directeur non exécutif de Renault Sport Racing en lieu et place de Thierry Bolloré, appelé à prendre la co-présidence de Renault suite au départ de Carlos Ghosn. Il occupera un poste semblable à celui qui était occupé par Niki Lauda du côté de Mercedes et conservera son rôle de conseiller à l'usine d'Enstone qui gère les châssis des monoplaces engagées en F1.