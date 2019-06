Pénalisé, Hamilton perd 3 places sur la grille ! 

C'était l'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête de Lewis Hamilton à l'issue d'une séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche, où le Britannique, à défaut de déposséder Charles Leclerc (Ferrari) de sa pole position, avait une fois de plus su claquer un dernier tour canon pour hisser sa Mercedes au côté du Monégasque sur la première ligne. Mais parce qu'il avait effectué une sortie un peu trop large dans le virage 3 du circuit de Spielberg, et du même coup gêné Kimi Raïkkonen (Alfa-Romeo), le quintuple champion du monde était sous le coup d'une enquête des commissaire de course.

Et la sanction a fini par tomber 2 heures après la fin de ces qualifications : Hamilton écope de 3 places de pénalité (et d'un point en moins sur sa licence) pour rétrograder donc à la 5e place sur la grille.

Verstappen en profitera pour s'élance en première ligne, au côté de Charles Leclerc (Ferrari), le poleman, et devant Valtteri Bottas (Mercedes).

Lewis Hamilton has been handed a 3-place grid penalty for Sunday's race for *this* incident with Kimi Raikkonen during qualifying (Q1).



