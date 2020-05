Pas de F1 pour Vettel en 2021 ?

Brown : « A moins qu'il veuille tenter une aventure, il finira par quitter la F1 »

Sébastien Bourdais a été, au moment de sa première victoire chez Toro Rosso en 2008 (au Grand Prix d'Italie). « Depuis, je n'ai eu aucun contact, donc je ne le connais pas », prévient le Français, qui n'en affiche pas moins un avis tranché sur la suite de sa carrière, lui qui vient d'annoncer son départ de Ferrari à la fin de la saison : « Il a une forte envie de montrer qu'il appartient toujours à l'élite. Je ne sais pas vraiment dans quel contexte mental il est... S'il a une opportunité de rester devant, il la saisira, mais. »



Des propos confirmés par Zak Brown, le patron de McLaren qui assure qu'il n'a jamais envisagé le recrutement de Vettel (pour Sky Sports) : « Il n'y a pas l'air d'avoir de place chez Mercedes ou Red Bull, il n'y en a pas non plus chez McLaren ni bien sûr chez Ferrari, donc il ne reste plus que Renault... Et ira-t-il dans une équipe qui ne gagnera probablement pas l'année prochaine ? A moins qu'il veuille tenter ce genre d'aventure, pour essayer de faire progresser une écurie vers le haut de la grille, malheureusement il finira par quitter la F1... »

Chez Red Bull, Helmut Marko a effectivement confirmé, lui aussi, qu'un retour de Vettel était impossible. Et chez Renault, la piste de plus en plus chaude mène plutôt vers Fernando Alonso...