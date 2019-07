Ocon: "Retrouver un siège au plus vite"

Radio paddock le pousse volontiers vers l’écurie Haas où un autre pilote français, Romain Grosjean, est en difficulté depuis le début de la saison. Esteban Ocon ne confirme pas la rumeur mais ne la contredit pas non plus ce dimanche sur les ondes de RMC.

"Tant que ça parle de vous, c’est une bonne chose, ça montre que le milieu de la F1 ne vous a pas oublié. Mon objectif est de retrouver un siège au plus vite, donc mon management travaille très dur pour me trouver des solutions", soufflet-il, avant d’ajouter: "Ce qui m’intéresse le plus, c’est déjà de pouvoir rouler en F1, de retrouver le goût du départ d’un Grand Prix. C’est difficile pour moi de ne pas rouler cette année, ça me manque énormément."

Pilote estampillé Mercedes, le jeune Normand sait que son team d’origine ne lui mettra pas de bâton dans les roues en cas d’opportunité. "Toutes les pistes restent vivaces, parce que Mercedes reste ouvert d’esprit, même si c’est avec un autre motoriste. Je peux être prêté, ce n'est pas un souci. Mon objectif principal est de rouler chez Mercedes, au sein de l’écurie officielle, mais tout est possible."