Ocon a failli remplacer Hamilton

Esteban Ocon a bien failli disputer la séance de qualifications du Grand Prix d’Allemagne, samedi à Hockenheim. Le jeune Normand de 22 ans, troisième pilote chez Mercedes, aurait alors suppléé en piste un Lewis Hamilton fiévreux. Un leader britannique qui finalement a tenu sa place et a même décroché sa quatrième pole position de la saison – la 87e de sa carrière en F1.

"J'étais prêt ; j'étais chaud. J'ai commencé à préparer toutes mes affaires", explique dans un bref entretien accordé à L’Equipe l’ancien pensionnaire des teams Manor et Force India. Cela avant de nuancer: "On ne m'a jamais dit que j'allais rouler. On m'a demandé de me tenir prêt. C'est tout. […] On ne m'a pas dit: 'C'est ta chance'. J'ai juste été averti que Lewis ne tenait pas la grande forme."

Reste la satisfaction pour le Français d’incarner une réelle option aux yeux de l’écurie championne du monde. "Cela fait chaud au coeur. J'avais peur de tomber dans l'oubli. Et je suis agréablement surpris que ce ne soit pas le cas. Tout ce qui se dit sur moi, c'est du positif." Et de conclure, plus déterminé que jamais à retrouver un baquet: "J'avais eu de bons résultats lorsque j'étais titulaire. Mais le travail fourni cette année est énorme. Je suis tout le temps parti. J'ai dormi une heure cette nuit après avoir bouclé mes 200 tours au simulateur. […] Aujourd'hui, je n'ai que cinq minutes pour déjeuner. Je ne regrette rien de cette vie de fou car j'ai faim de revenir. Et je vais tout faire pour que ça arrive !"