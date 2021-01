Mercedes : Wolff n'écarte pas un éventuel départ de Hamilton

🤔 A un peu plus de deux mois du début de la saison #F1, Lewis Hamilton n'a toujours pas renouvelé son contrat chez Mercedes...

Toto Wolff doute que le septuple Champion du monde veuille quitter la disciplinehttps://t.co/NpRzPmlIW9



— Motorsport France (@Motorsport_FR) January 16, 2021

Wolff ne met pas la pression sur Hamilton

Le temps passe, et toujours pas de nouvelles de Lewis Hamilton. Le pilote aux sept titres de champion du monde de F1 n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes alors que les 19 autres baquets pour la saison à venir sont occupés. Il est légitime de se demander si le Britannique restera dans le paddock. D'autant que ces dernières semaines, le Daily Express annonçait la faible avancée des négociations en raison du salaire de 40 millions d’euros demandé par Hamilton à l’année. Pour répondre à toutes ces interrogations autour du pilote de 36 ans, personne n’est mieux placé que Toto Wolff. Motorsport.com a contacté le patron de l’écurie allemande à ce sujet, et ce dernier, bien qu’il espère la continuité de la collaboration entre Mercedes et Hamilton, a fait savoir qu’il n’en voudra pas au pilote s’il prenait la décision de quitter la F1.« Ça ne m'inquiète pas du tout, car je respecterai toujours les décisions de Lewis, qu'il reste avec nous pour longtemps ou qu'il quitte la F1 pour s'intéresser à autre chose, a-t-il reconnu. Je pense que nous devons être préparés à tout imprévu. Mais en même temps, nous discutons beaucoup et nous sommes très transparents l'un avec l'autre. Je pense que nous avons davantage à accomplir ensemble. » Comme l’a rappelé Toto Wolff, Mercedes doit se préparer à toute éventualité pour remplacer son champion et continuer de mener les Flèches d’argent vers la victoire. C’est pour cela qu’en cas de départ de Lewis Hamilton, l’écurie se rabattra sur le pilote de chez Williams, George Russell, qui a marqué beaucoup de points au volant de sa Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir.