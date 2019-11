Mercedes-Wolff: "Hamilton n'a pas besoin de Ferrari, il a besoin de gagner"

Le sixième titre de champion du monde en poche, Lewis Hamilton peut déjà lorgner le record de Michael Schumacher et ses sept couronnes. Mais alors que le Britannique est sous contrat avec Mercedes jusqu'en 2020, beaucoup l'imaginent tenter sa chance avec Ferrari en 2021. Une option qui ne semble pas faire frémir Toto Wolff.

"On espère avoir les deux pilotes les plus compétitifs de Formule 1 et Hamilton est notre priorité. Mais s'il veut regarder le marché, nous pouvons aussi le faire et il y a d'autres pilotes qui me plaisent. C'est normal que les pilotes rêvent de Ferrari, c'est la marque la plus importante en F1. Le rouge, c'est comme le soleil en F1 mais Hamilton n'a pas besoin du soleil, il a besoin de gagner. Il a besoin d'une équipe et de gens avec qui il adore travailler et son coeur est définitivement avec Mercedes aujourd'hui", a plaidé le patron de l'équipe allemande pour Sky Italie.

Wolff et son équipe offrent clairement la meilleure monoplace du plateau à Hamilton ces dernières années.