Mercedes : « Une sorte de congé sabbatique » pour Hamilton

Alors que la saison 2020 de Formule 1 aurait dû débuter le 15 mars en Australie, elle ne commencera finalement, au mieux, que début juillet à huis clos en Europe, en raison de la pandémie de coronavirus. Ce samedi, le champion du monde Lewis Hamilton s’est exprimé dans une vidéo publiée par son écurie Mercedes, dans laquelle il assure essayer de trouver du positif à cette période.

« Je me sens plus ressourcé et plus sain que jamais. Pour un athlète dans ses meilleures années, ce n'est jamais une bonne chose de prendre du retrait pendant un an, mais une sorte de congé sabbatique s'est offert à nous et je l'apprécie. C’est presque une bénédiction d'une certaine façon parce qu'elle permet d'apprécier encore plus les choses qu'on aime et qu'on fait. Il y a eu des moments au cours des cinq dernières années où je me suis dit que du repos serait bon pour mon corps et mon esprit » a déclaré le pilote de 35 ans.

Quant au fait de disputer les premières (voire toutes ?) les courses de la saison à huis clos, le sextuple champion du monde estime que « ce sera mieux que rien ». Rendez-vous le 5 juillet sur le circuit de Spielberg en Autriche ? Les fans de F1 l’espèrent !