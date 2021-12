Mercedes : Une sanction contre Hamilton après son absence au gala de la FIA ?

A peine intronisé président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) en remplacement de Jean Todt, Mohammed Ben Sulayem est déjà en action. L’Emirien a déjà un premier dossier chaud à gérer, à savoir l’absence de Lewis Hamilton au gala de la FIA qui s’est tenu ce jeudi au Carrousel du Louvre, à Paris. L'homme de 60 ans a fait savoir ce vendredi lors d’une conférence de presse que le Britannique, passé à côté d’un huitième titre de champion du monde le week-end dernier à Abu Dhabi, pourrait être sanctionné. « Les règles sont les règles. Nous allons donc examiner de quel côté les règles techniques doivent être utilisées et s’il les a enfreintes. S’il y a eu une violation, il n’y a pas de pardon à cela. Je sais que Lewis est vraiment triste de ce qui s’est passé et un mot que je dirais est qu’il est brisé », a-t-il déclaré à ce sujet.

Le règlement impose aux trois premiers de participer à la cérémonie

Il est en effet stipulé dans le règlement mis en place par l’instance internationale que « les pilotes ayant terminé en première, deuxième et troisième positions du championnat doivent être présents à la cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA ». Ce qui était le cas de Max Verstappen, qui a reçu son trophée de champion du monde dans la capitale française, et du troisième Valtteri Bottas, ex-coéquipier de Lewis Hamilton et assis dans le baquet Alfa Romeo à partir de la saison prochaine. A l’instar de Lewis Hamilton, son patron chez Mercedes, Toto Wolff, n’était pas présent à la cérémonie « en raison de sa loyauté » envers son pilote. Après que Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi au terme d’un dernier tour controversé par la relance de la course après intervention de la voiture de sécurité, Mercedes avait porté réclamation mais s’est finalement ravisé.