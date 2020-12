Mercedes : Un message vidéo plein d'espoir publié par Lewis Hamilton

Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg

Le retour d’Hamilton encore soumis à conditions

Reverra-t-on Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes cette saison ? Touché par le coronavirus et testé positif la semaine passée, au lendemain de sa victoire lors du Grand Prix de Bahreïn, le Britannique est resté silencieux depuis. Mais, au travers d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le septuple champion du monde de Formule 1 est revenu sur ce qu’il a pu vivre depuis une semaine. « Je sais que je n'ai pas donné de nouvelles la semaine dernière mais c'est certainement l'une des semaines les plus dures que j'aie connues depuis longtemps, et je me suis concentré sur la récupération et la tentative de me remettre en forme afin de pouvoir revenir dans la voiture et participer au dernier Grand Prix à Abu Dhabi », a ainsi déclaré Lewis Hamilton. Le pilote britannique n’a pas perdu tout espoir de participer à la dernière manche de la saison, disputée ce week-end sur le circuit de Yas Marina.Dans ce message, Lewis Hamilton confirme également faire le nécessaire pour être au maximum de sa forme s’il était autorisé à reprendre sa place, lui qui a été remplacé le week-end dernier par George Russell. « Je me suis réveillé en pleine forme aujourd'hui (mardi) et j'ai fait ma première séance d'entraînement, alors je tenais à vous envoyer un message d'optimisme, vous faire savoir que je vais bien, confirme Lewis Hamilton. Merci à vous tous pour les messages incroyables et les vidéos. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que, où que vous soyez, vous restez optimistes et vous vous battez, peu importe ce que vous devez affronter. J'espère pouvoir revenir bientôt dans la voiture. » Une reprise de la compétition qui est soumise à condition. En effet, alors que sa période d’isolement doit se conclure ce jeudi, le Britannique devra attendre les conclusions d’un test pour pouvoir quitter Bahreïn. Toutefois, cela pourrait ne pas être suffisant pour raller le circuit de Yas Marina. Les autorités émiraties ont imposé à la F1 des conditions strictes pour l’organisation du Grand Prix d’Abu Dhabi, notamment la mise en place d’un environnement hermétique autour du paddock. Lewis Hamilton devra donc convaincre les autorités locales qu’il est totalement remis du coronavirus pour espérer entre dans cette « biosphère » et pouvoir conclure la saison au volant.