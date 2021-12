Mercedes : Un départ de Lewis Hamilton est à craindre pour Bernie Ecclestone

Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone (91) im Interview: «Glaube nicht, dass Hamilton zurückkommt!» https://t.co/zLdjFy4bMF

Verra-t-on Lewis Hamilton sur la grille de départ à Bahreïn le 20 mars prochain ? Le Britannique, qui a cédé la couronne mondiale à Max Verstappen au terme d’un Grand Prix d’Abu Dhabi à la conclusion marquée par la polémique, pourrait être tenté de claquer la porte de la Formule 1 alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de la saison 2023. Son patron Toto Wolff, a récemment confié qu’il avait « aucune assurance » quant à la présence du septuple champion du monde aux côtés de George Russell en 2022 même si l’Autrichien a ajouté qu’ « en tant que pilote, il verra dans son cœur qu'il doit continuer parce qu'il est au sommet de sa forme, mais il lui faudra dépasser la douleur parce qu'il est un homme avec des valeurs fortes ». Récemment interrogé par le quotidien suisse Blick, Bernie Ecclestone a donné un tout autre point de vue.L’ancien « grand argentier » de la Formule 1 reste un fin observateur de la discipline qu’il a façonné entre la fin des années 1980 et 2017, quand Liberty Media a racheté les droits commerciaux du championnat. « Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne reviendra pas. Sa déception est trop grande et on peut la comprendre », a ainsi déclaré l’homme d’affaires de 91 ans, dont l’épouse Fabiana a pris place sur la liste de Mohammed Ben Sulayem, récemment élu à la présidence de la FIA pour succéder à Jean Todt. Celui qui était surnommé « Mister E » dans le paddock a également une idée très précise de ce dont l’avenir de Lewis Hamilton pourrait être fait. « Avec ses sept titres de champion du monde, comme Michael Schumacher, on peut penser qu'il va s'attaquer à son rêve de percer comme entrepreneur dans le milieu de la mode », a-t-il ajouté. Un avis qui n’engage que l’hommes d’affaires britannique mais, alors que Lewis Hamilton a récemment fait le ménage sur les réseaux sociaux, pourrait se rapprocher de la vérité.