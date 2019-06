Mercedes: Pour Wolff, Hamilton est peut-être "le meilleur pilote de tous les temps"

Toto Wolff a, dans le cadre du Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end, livré son sentiment sur le traitement réservé à un Lewis Hamilton qui domine le championnat de la tête et des épaules. Et pour lui, le pilote anglais n'est pas vu à sa juste valeur.

"En général au Royaume-Uni, il n’a pas la reconnaissance qu’il devrait avoir. Un jour, il prendra sa retraite avec beaucoup de records et les gens diront: «Il a été le meilleur pilote de la planète et on a été témoin de ça». Mais pour certaines raisons, ils continuent à l’attaquer. Certainement pour faire les gros titres, vendre des journaux ou faire plus de clicks. Je crois qu’il n’est pas pris en compte qu’on a peut-être l’opportunité de voir le meilleur pilote de tous les temps", a ainsi plaidé le patron de l'écurie Mercedes pour Motorsport.