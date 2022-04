Mercedes : Pour Russell, il faudra de la patience pour grimper dans la hiérarchie

C’est un difficile retour sur terre pour Mercedes ! Après avoir tout remporté depuis 2014 sauf le titre pilotes l’an passé, l’écurie allemande a reculé dans la hiérarchie en ce début de saison. Avec une règlementation totalement revue, Mercedes n’a pas été en mesure de bien prendre ce tournant, contrairement à Red Bull Racing mais surtout à Ferrari. Toutefois, profitant des malheurs de Max Verstappen et Sergio Pérez à Bahreïn puis de Carlos Sainz Jr et à nouveau Max Verstappen à Melbourne, autant Lewis Hamilton que George Russell sont parvenus à monter sur le podium lors des trois premières étapes de la saison. Un opportunisme qui ne permet pas de cacher les lacunes de la W13 face à ses rivales et la situation ne semble pas pouvoir s’améliorer dans un futur proche. « Il n'y a rien de substantiel dans les tuyaux, a récemment confié George Russell dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça prendra plusieurs courses. »

Russell : « Nous connaissons le potentiel de cette voiture »

Une sortie médiatique qui intervient alors que le paddock a eu vent de rumeurs concernant les évolutions prévues pour la Flèche d’Argent. Mais, alors que Ferrari a décidé de prendre le temps nécessaire pour modifier sa F1-75, Mercedes ne compte pas faire une révolution. « Je pense qu'il y aura de petites choses, de légers pas en avant, mais nous savons que nos rivaux feront de même, a ajouté George Russell. Donc il ne sera peut-être pas clair que nous avons fait des progrès parce que Ferrari et Red Bull en auront également fait. » Mais, malgré tout, le remplaçant de Valtteri Bottas chez Mercedes se montre confiant dans la capacité de réaction de son équipe. « Nous savons que nous avons beaucoup de travail devant nous mais j'ai bon espoir que nous pouvons y arriver, a-t-il déclaré. Nous connaissons le potentiel de cette voiture. Et nous avons beaucoup de boulot pour extraire cette performance. » Déjà distancés par Charles Leclerc et Ferrari, Mercedes et ses pilotes devront trouver très vite des solutions pour ne pas sombrer au classement.