Mercedes-Ocon: "Ça va être une année pleine"

Passé le choc de ne pas être titulaire cette saison, Esteban Ocon a désormais pleinement enfilé son costume de 3e pilote de l’écurie Mercedes. Au sein de l’équipe championne du monde, il aura des missions très précises.

"Ça va être une année pleine. Je serai évidemment à chaque course pour suivre le travail de Valtteri et Lewis pour essayer d’apprendre le maximum d’eux. Et durant les GP européens, je me chargerai des réglages depuis le simulateur à Brackley (l’usine) et je prendrai l’avion le vendredi soir pour être sur place le samedi", a-t-il expliqué à Sky Sports.