Mercedes : Le jour où Bottas a failli tout arrêter

Le week-end prochain à Bahreïn, première course de la saison 2021, Valtteri Bottas démarrera un neuvième exercice dans la catégorie reine des courses automobiles. Pourtant, cela aurait pu ne jamais arriver. Le Grand Prix de Russie en 2018 a failli tout faire basculer, comme l’a rapporté le principal intéressé dans le troisième opus de la série Drive to Survive, réalisée par Netflix. Alors qu’il était en tête de la course, le pilote finlandais a reçu la consigne de laisser passer devant lui son coéquipier Lewis Hamilton, afin de renforcer les chances du Britannique d’être sacré champion du monde. Ce fait de course a fait couler beaucoup d’encre. Hamilton a indiqué que cette victoire est celle dont il a été le moins fier tandis que Bottas a eu beaucoup de mal à rebondir.

Le ras-le-bol d’être un numéro deux

« Sotchi 2018, c’était une course assez difficile. Difficile à accepter. J’étais assez en colère. Honnêtement, je me disais « Pourquoi est-ce que je fais ça ? » Je pensais à quitter la F1, à abandonner. Tout de suite après la course, j’ai dit que je ne le referai pas », a-t-il lancé. Au-delà d’avoir vu ses espoirs de remporter une première course sur la saison s’envoler, le pilote, alors âgé de 29 ans, ne supportait plus l’idée de passer derrière Lewis Hamilton aux yeux de son écurie : « Si votre coéquipier gagne et que vous êtes deuxième, vous avez l’impression de perdre. Je sais que j’ai été deuxième par le passé, mais je veux prouver que je ne suis pas seulement un numéro deux. » Depuis, Valtteri Bottas a prouvé qu’il a les épaules pour être plus que le simple coéquipier de Lewis Hamilton. Deuxième du championnat du monde en 2019 et l’an dernier, il espère bousculer la hiérarchie et remporter un premier titre mondial. Les Flèches d’Argent seront des actrices majeures de la saison à venir.