Mercedes : La W13 présentée, la livrée argentée fait son retour

Hamilton : « Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter »

Wolff satisfait des décisions de la FIA

Après Ferrari ce jeudi, c’est Mercedes qui a mis fin au suspense et dévoilé les lignes de sa monoplace 2022. Répondant à la nouvelle réglementation technique, la W13 se distingue principalement par ses couleurs. En effet, après avoir passé les deux dernières saisons avec une robe noire, Mercedes renoue avec la tradition des Flèches d’Argent avec une livrée essentiellement argentée mais conservant les accents bleu turquoise du partenaire principal de l’écurie allemande, la firme pétrolière malaisienne Petronas, mais également le rouge d’Ineos, actionnaire à hauteur de 33%. Alors que plusieurs écuries ont fait le choix de pontons très larges avec des ouïes d’aération, Mercedes a opté pour une solution plus fine mais également plus proche de ce qui était la norme la saison passée. Mais, contrairement à Ferrari, le nez de la W13 est plus bombé mais également relié à l’ensemble des éléments de l’aileron avant.Mais l’événement de cette présentation restera la présence de Lewis Hamilton, qui prendra le volant de sa nouvelle monoplace dans la journée, tout comme son nouveau coéquipier George Russell. A cette occasion, le vice-champion du monde 2021 est revenu sur un hiver mouvementé à la suite de la perte du titre dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre dernier et les rumeurs d’un départ à la retraite. S’il admet avoir traversé « une période difficile », le Britannique a nié en bloc toute velléité de quitter la F1. « Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter. J'aime faire ce que je fais et c'est un si grand privilège de travailler avec ce grand groupe de personnes, a confié le Britannique. On a vraiment l'impression de faire partie d'une équipe et d'une famille qui travaillent vers cet objectif commun. Il n'y a rien de mieux. J'en suis finalement arrivé à un point où j'ai décidé que j'allais attaquer la saison et travailler avec Toto Wolff et George Russell. C'est super de voir George nous rejoindre avec son énergie. Je peux déjà la sentir dans l'équipe. Je pense que ça va être une super saison. »Un Grand Prix d’Abu Dhabi dont les conséquences ont été dessinées ce jeudi par Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Ce dernier a confirmé la mise à l’écart de Michael Masi et une évolution de la direction de course dès la saison prochaine, avec notamment la création d’une salle de contrôle virtuelle dans un bureau de la FIA qui va soutenir le directeur de course, Eduardo Freitas ou Niels Wittich. « Je pense qu'il est très encourageant de voir que des mesures ont été prises. Il y a une structure bien plus solide désormais, et une structure de soutien pour le directeur de course, a déclaré Toto Wolff à l’occasion de la présentation de la W13. La FIA a indiqué qu'il y aurait une salle de contrôle virtuelle, une technologie de pointe, et que les nouveaux gars seraient en place pour les essais de Barcelone. Je pense que ce sont des pas dans la bonne direction. » Très critique à l’encontre de Michael Masi après le Grand Prix d’Abu Dhabi, le patron des Flèches d’Argent n’a pu cacher une certaine satisfaction après la mise à l’écart de l’Australien, auquel un nouveau poste au sein de la FIA a été proposé.