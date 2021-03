Mercedes : La prolongation de contrat pour une saison expliquée par Lewis Hamilton

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb

Hamilton : « Mettre en avant la diversité »

Après des mois de rumeurs, Lewis Hamilton va bien prolonger sa carrière avec Mercedes. Mais le septuple champion du monde a pris tout le monde de court quand il a accepté de prolonger pour la seule saison 2021. Alors que la marque à l’étoile a présenté ce mardi sa monoplace 2021, baptisée W12, le Britannique est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à accepter un contrat aussi singulier. « Je suis dans une position privilégiée. J’ai réalisé quasiment tout ce que voulais faire jusqu’à maintenant donc il n’y a pas de véritable nécessité de planifier trop loin dans l’avenir, a ainsi déclaré Lewis Hamilton. Nous vivons une époque de la vie assez inhabituelle et je ne voulais qu’un an de contrat supplémentaire. Si nous voulons prolonger, nous pourrons discuter et ajouter une année de plus si besoin. » Mais ce que veut faire Lewis Hamilton va bien au-delà du sportif.Porte-étendard de la lutte contre le racisme, avec Mercedes qui a conservé pour 2021 une livrée essentiellement noire, le Britannique s’est donné un nouvel objectif sociétal pour cette saison. « Par le passé, il n’était question que de gagner des championnats mais, l’an passé, on a beaucoup parlé d’égalité et d’inclusion. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’échanges, a confié celui qui a lancé une fondation dont le but est de souvenir une plus grande diversité dans le sport automobile. Concernant cette année, il est question de mettre en avant la diversité et s’assurer que des mesures seront bien prises à ce sujet. » Mais ses adversaires ne doivent pas s’y méprendre, Lewis Hamilton sera bien sur la grille de départ pour gagner. « C’est ce qui est au cœur de mon action mais, bien évidemment, nous sommes là pour gagner, assure le champion du monde en titre. C’est ce pourquoi tous ces gars et ces filles travaillent ici. Leur apporter ce résultat sera mon objectif. » Avec une W12 largement issue de sa devancière, sans que Mercedes ne soit trop précis sur les changements apportés, Lewis Hamilton aura à n’en pas douter une arme pour aller chercher un historique huitième titre mondial... même si la concurrence ne compte pas se laisser faire.