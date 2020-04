Mercedes : Hamilton n'a pas l'intention de changer d'écurie

Lewis Hamilton se trouve actuellement dans « l'équipe de ses rêves », chez Mercedes, et il tient visiblement à ce que tout le monde le sache. Le Britannique, arrivé en 2013, sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2020 de Formule 1, mais il ne semble pas vraiment prêt à plier bagages. Pourtant, ces derniers mois, les rumeurs de son possible départ en direction de Ferrari ont régulièrement fait la Une de l'actualité. Histoire de pouvoir relever un dernier défi, avant un éventuel départ à la retraite. La saison dernière, le principal intéressé avait d'ailleurs bel et bien confirmé avoir eu des contacts avec la Scuderia.

« Je suis entouré de personnes qui prennent soin de moi »

Toutefois, ces dernières heures, le natif de Stevenage a tenu à répondre à un article du Sun, qui écrivait que, dans la mesure où Sebastian Vettel souhaitait rester chez Ferrari, cela mettait ainsi un terme aux rêves de son meilleur ennemi. Dans un court message posté, puis supprimé, sur son compte officiel Instagram, Lewis Hamilton a clamé son attachement à son écurie actuelle : « Premièrement, je ne rêve pas de quitter mon équipe pour en rejoindre une autre. Je suis dans l'équipe de mes rêves. Deuxièmement, rien ne m'empêche de partir, puisque je n'essaye pas de bouger. Je suis entouré de personnes qui prennent soin de moi depuis le premier jour. Nous sommes la meilleure équipe. » Alors au volant de quelle monoplace sera le sextuple champion du monde de la discipline (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), en 2021 ? Seul l'avenir nous le dira.