Mercedes : Hamilton fier d’être comparé à Schumacher

En 2004, Michael Schumacher entrait un peu plus dans la légende en décrochant un septième titre mondial, deux de plus que Juan Manuel Fangio, l’ancien recordman. L’année prochaine, le pilote allemand pourrait bien être rejoint au Panthéon de la Formule 1 par Lewis Hamilton, qui a remporté cette année son sixième titre. Le pilote britannique de 34 ans était présent dimanche à la cérémonie de remise du trophée du sportif britannique de l’année (décerné au joueur de cricket Ben Stokes), et il s’est exprimé à propos de ce record qui semble largement à sa portée, la Mercedes étant la meilleure monoplace du paddock depuis des années.

Hamilton : "Je ne regarde jamais les records"

« Chaque année, c’est un nouveau départ pour tout le monde, une nouvelle chance de relever des défis. Vous savez, honnêtement, je ne regarde jamais les records. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je me souviens juste que j’ai grandi à Stevenage et que je regardais Michael Schumacher gagner des titres mondiaux (Hamilton avait 9 ans lors du premier titre du pilote allemand, et 19 lors du dernier, ndlr). C’est vraiment, vraiment surréaliste, encore aujourd’hui, d’avoir mon nom dans la même phrase que le celui de Schumacher. C’est un réel honneur et quelque chose dont ma famille est très fière », a déclaré Lewis Hamilton. Rendez-vous en 2020 pour le septième titre ?