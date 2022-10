Mercedes : Hamilton attend une réaction en 2023

2022 sera une saison à oublier pour Mercedes. Alors que la Formule 1 a mis en place une nouvelle philosophie de monoplaces, l’écurie allemande n’a pas su prendre le virage. Avec une voiture prompte au rebond et au niveau de performance insuffisant, Lewis Hamilton et George Russell n’ont pu faire mieux que se battre pour des accessits face à Red Bull Racing et Ferrari. Face à cette situation, le septuple champion du monde a déjà lancé l’alerte en vue de la saison prochaine. « En étant ici depuis si longtemps, sachant combien de temps il faut pour changer les choses, sachant combien de temps durent les processus, les décisions doivent être prises des mois avant la direction dans laquelle vous allez », a confié Lewis Hamilton dans un entretien accordé à la chaîne britannique Sky Sports. Toutefois, le Britannique assure qu’il a « confiance à 1000% » en son équipe, mettant en avant le changement réglementaire pour justifier les soucis de Mercedes.

Hamilton : « Tout le monde est prêt à relever ce défi »

Alors que les écuries bénéficieront de seulement trois jours d’essais de présaison du 23 au 25 février à Bahreïn en amont de la première manche programmée le 5 mars 2023, Lewis Hamilton assure que le temps restant devra être bien employé. « Tout le monde va devoir creuser plus profond au cours des six prochains mois et ça ne s’annonce pas facile, a confié le septuple champion du monde. Toutefois, j’ai l’impression que tout le monde est prêt à relever ce défi, à faire face à une tâche ardue. » Quant à la concurrence, Lewis Hamilton a confié s’attendre à voir Red Bull Racing faire évoluer sa monoplace actuelle, qu’il qualifie d’« exceptionnelle » et issue du « travail incroyable de toute l’écurie et de chacun de ses membres ». Un phénomène d’évolution que le pilote Mercedes attend également de Ferrari, qui a toutefois pas su aller de l’avant à la suite d’une entame de saison 2022 réussie.