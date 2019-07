Mercedes et Red Bull ont validé un nouveau châssis

La trêve estivale se profile à l'horizon pour le monde de la Formule 1 mais les équipes continuent de travailler d'arrache-pied. Ainsi, Mercedes a fait valider un nouveau châssis, plus léger, par la FIA, annonce Marca. Red Bull en aurait fait de même avec, non pas le poids mis en avant mais plutôt un châssis qui permettrait une meilleure utilisation des pneumatiques. Cela permettrait à Verstappen et Gasly de continuer à progresser et de mettre la pression sur Ferrari et Mercedes, la gestion des gommes étant un élément plus que jamais décisif cette saison.