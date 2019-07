Mercedes arborera une livrée spéciale à Hockenheim

Mercedes va célébrer ce week-end à Hockenheim son 200e départ en Formule 1. La firme allemande a décidé pour l'occasion d'arborer une livrée spéciale sur ses monoplaces, comme elle l'a annoncé sur son compte Twitter. On aperçoit le nom de l'écurie écrit dans une police ancienne. "La course de cette année est un événement très spécial: nous en sommes le sponsor titre et la course va marquer le 200e départ de Mercedes en F1, a expliqué Toto Wolff, le patron de l'écurie, dans des propos relayés par le site Motorsport. Nous allons également célébrer un remarquable anniversaire à Hockenheim: 125 ans de sport automobile. Pour rendre hommage à cet héritage, nous roulerons avec une livrée commémorative." Une référence à la course Paris-Rouen, considérée comme la première compétition automobile, qui a eu lieu en 1894.