Mercedes a présenté la FW10

L'écurie championne du monde est dans la place ! Ce mercredi, Mercedes a dévoilé sa nouvelle monoplace, la FW10, qui sera pilotée par le champion du monde, Lewis Hamilton, et Valtteri Bottas. Esteban Ocon sera le pilote de réserve de l'équipe. Un premier roulage a été effectué ce jour à Silverstone, le matin avec Bottas et l'après-midi avec Hamilton.

"La saison 2019 représente un nouveau challenge pour nous. Le règlement a beaucoup changé. On est repartis de zéro, on doit se confronter à nous-mêmes et à nos adversaires. On débute la saison avec zéro point, on ne prend rien pour garanti. En réalité, avec les changements de règles pour la nouvelle saison, chaque équipe aura une option pour le titre et nous les considérons tous comme des menaces potentielles", a expliqué Toto Wolff.