McLaren songe au moteur Mercedes

Le double abandon du Grand Prix de Belgique n'a pas été du goût de McLaren. Norris filait vers une 5e place avant d'être stoppé en piste dans le dernier tour tandis que Sainz a eu des problèmes avec son bloc dès le tour de formation... Toujours est-il que l'écurie anglaise ne serait guère satisfaite de la prestation globale apportée par Renault. Au point d'émettre ouvertement les premiers doutes. "En 2020 nous avons un contrat et nous continuerons avec Renault pour en 2021, on verra", a ainsi clamé Andreas Seidl, le patron de l'écurie de Woking pour Marca. Et selon le média espagnol, son idée serait de toquer à la porte de Mercedes...