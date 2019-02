McLaren-Sainz: "On n'a pas tout fait pour signer un super temps"

Auteur du deuxième chrono lors de la première journée des essais disputés depuis lundi à Barcelone (à 397 millièmes de Vettel), Carlos Sainz affichait un énorme sourire. Et pour cause, la McLaren Renault semble très bien fonctionner et aller déjà très vite. "Ça a été une bonne journée, l'équipe doit être contente. On n'a eu aucun problème, faire 120 tours, c'est un bon début. (...) Le nombre de tours est plus important que le chrono réalisé. On n'a pas tout fait pour signer un super temps parce que le premier jour personne ne le fait", a plaidé l'Espagnol pour Marca. Au-delà de son meilleur chrono, c'est la consistance de sa McLaren dans des tours en 1'20 qui semblait beaucoup lui convenir.

