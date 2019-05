McLaren-Sainz: "Le moteur Renault a réduit l'écart avec les meilleurs"

Carlos Sainz attend beaucoup de son Grand Prix national en Espagne. Le pilote McLaren a inscrit ses premiers points de la saison lors de la dernière course à Bakou avec la 7e place à la clé juste devant son coéquipier Land Norris. S'il considère que sa monoplace peut encore gagner une seconde, il reconnaît les gros progrès effectués cette saison sur le châssis comme sur le moteur.

"Le moteur Renault a réduit l'écart avec les meilleurs que sont Ferrari et Mercedes. Il y a peu de km/h de différence et on peut compenser avec moins (d'inclinaison) d'aileron que d'autres monoplaces. Renault doit continuer à travailler, on espère que les problèmes de fiabilité vont être réglés et que l'on restera compétitifs", a-t-il plaidé pour AS.