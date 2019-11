McLaren-Sainz: «Je ne suis pas en F1 pour faire un podium et m'en aller»

Carlos Sainz a réalisé une performance de choix lors du Grand Prix du Brésil puisqu'il est parti dernier pour remonter jusqu'à la 3e place suite à la pénalité infligée à Lewis Hamilton. «Je savais que le podium allait arriver tôt ou tard mais je ne pensais pas que ce serait en 2019 du fait de notre situation et combien c'est compliqué pour y arriver», a expliqué l'Espagnol pour Marca.

Celui qui vise désormais la 6e place au classement final, peut rêver ouvertement d'une victoire. «C'est mon objectif, je ne suis pas en F1 pour faire un podium et m'en aller. j'aime lutter avec McLaren pour aller chercher de nouveaux objectifs, peut-être des podiums et dans le futur gagner le championnat. Ce podium m'a donné encore plus envie d'aller de l'avant», a-t-il ajouté plein d'espoir.