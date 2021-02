McLaren : Ricciardo veut être sacré champion du monde

Après deux saisons chez Renault F1 Team, Daniel Ricciardo va rouler dans une autre monoplace. Celle-ci ne sera plus française mais britannique. Le cinquième du dernier championnat du monde s’est engagé avec McLaren avant même le début de la saison 2020, pour tenter de terminer enfin sur la plus haute marche du podium. L’Australien a déjà pris place sur la dernière (3eme) à deux reprises mais pas plus haut après dix ans passés en F1. Ricciardo croit dur comme fer en ses chances de pouvoir glaner le titre. Il en a fait part au Sydney Morning Herald. « Je pense que c'est ma meilleure chance d'atteindre ce que j'ai toujours considéré comme mon objectif. Je n'ai jamais voulu aller en F1 juste pour aller en F1. Je voulais être champion du monde, et je le veux toujours. McLaren, avec la façon dont l'écurie progresse, est certainement la meilleure chance pour moi d'y arriver, peut-être la meilleure chance que j'ai eue », a-t-il déclaré.

Le bon endroit pour toucher le Graal

Troisième du dernier exercice au classement constructeurs, McLaren est en constante progression depuis quatre ans. Ce que n’a pas manqué de souligner Ricciardo. « Vous pouvez voir le chemin qu’a fait McLaren pour s’améliorer, et je sens que McLaren est prêt à faire de moi un élément pour les aider à gagner », a-t-il poursuivi. Les objectifs de l’écurie d’outre-Manche et ceux de son nouveau pilote, qui n’a pas signé une seule victoire avec Renault F1 Team, sont identiques : surprendre en 2021. « On ne sait jamais dans ce sport. Est-ce que je peux m’asseoir et dire que je peux me battre pour un championnat du monde l'année prochaine ? Qui sait, mais je suis convaincu d'être au bon endroit pour me donner une bonne chance d’y arriver. » Daniel Ricciardo va démarrer l’exercice 2021 avec une ambition débordante, mais surtout avec l'envie de s'inviter dans le rétroviseur de Lewis Hamilton, voire plus.