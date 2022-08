McLaren : Ricciardo cédera son baquet dès la fin de la saison

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.



— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022

Piastri en tête de liste pour remplacer Ricciardo

Cette fois, le divorce est bel et bien officialisé. Alors que l’été a été marqué par le pataquès autour d’Oscar Piastri et sa titularisation chez Alpine vite démentie, tout indiquait que les chemins de McLaren et Daniel Ricciardo allaient se séparer. Arrivé au sein de l’écurie de Woking en 2021 après deux saisons chez Renault, le pilote australien n’ira finalement pas au bout de son contrat, dont le terme était prévu à l’issue de la saison 2023. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, McLaren a annoncé avoir trouvé un accord avec celui qui lui a apporté sa dernière victoire en date, l’an passé à Monza, afin que le contrat les liant soit rompu lorsque la saison 2022 arrivera à son terme. « Faire partie de la famille McLaren durant les deux dernières saisons a été un privilège mais, à l’issue de plusieurs mois de discussions avec Zak Brown et Andreas Seidl, nous avons pris la décision de rompre mon contrat de manière anticipée et avons convenu de nous séparer à la fin de la saison », a déclaré Daniel Ricciardo dans ce communiqué.Si McLaren assure que son duo de pilotes pour 2023 sera « confirmé le moment venu », tout indique que le futur coéquipier de Lando Norris sera également originaire d’Australie. En effet, Oscar Piastri semble bien être le premier nom sur la liste des pilotes établie par les dirigeants de l’écurie de Woking, qui a déjà dans son giron des talents tels Pato O’Ward, Felix Rosenqvist mais qui entend débaucher le champion IndyCar en titre Alex Palou alors que Colton Herta a récemment participé à des essais au volant de la monoplace 2021. Concernant Daniel Ricciardo, l’intéressé assure que son avenir sera prochainement éclairci. « J’annoncera mes plans futurs le moment venu mais, qu’importe ce que ce nouveau chapitre m’apportera, je n’ai pas de regrets et je suis fier de ce que j’ai pu faire chez McLaren, principalement la victoire à Monza la saison passée », a-t-il déclaré. Une des options serait un retour chez Alpine deux ans après un départ inattendu mais un bruit de paddock indique que l’écurie Haas serait également intéressée par le profil de l’Australien.