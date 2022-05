McLaren : Herta veut absolument avoir sa chance

Colton Herta ne s’en cache plus. Plus jeune vainqueur en IndyCar, celui qui a six succès dans le principal championnat de monoplaces aux Etats-Unis voit plus grand. Membre de l’écurie Andretti aux côtés de Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco et Alexander Rossi, le fils de l’ancien pilote Bryan Herta est dans les petits papiers de la célèbre famille, qui a dévoilé son intention de monter de toutes pièces une écurie de F1 pour arriver en 2024. Toutefois, c’est au volant d’une McLaren que le pilote âgé de 22 ans va découvrir la Formule 1. L’écurie de Woking a, en effet, trouvé un accord avec Colton Herta pour lui permettre de faire de essais durant l’année 2022 au volant de la MCL35M, monoplace utilisée par Lando Norris et Daniel Ricciardo l’an passé. Récemment interrogé par le quotidien local IndyStar, le natif de Santa Clarita a confié avec des vues sur un baquet en course dès 2024. « Si Daniel Ricciardo continue à progresser, je n'aurai probablement pas cette opportunité, a-t-il toutefois déclaré. J’espère que Lando Norris va lui botter un peu plus les fesses, pour que j'aie au moins une chance. »

Herta a espéré qu’Andretti rachète Sauber

Assurant qu’il ne « pas pour sa disgrâce », Colton Herta assure avoir l’espoir qu’une porte s’ouvrira pour lui d’ici deux ans, alors que Daniel Ricciardo arrive en fin de contrat avec McLaren à l’issue de la saison 2023. « J'imagine que tout est entre ses mains pour l'avenir, mais au fond de moi j'espère avoir cette opportunité, au moins mettre un petit pied dans l'encadrement de la porte pour peut-être montrer ce dont je suis capable », a ajouté l’actuel pilote Andretti. Une telle opportunité permettrait à l’Américain de digérer l’échec des négociations menées par Michael Andretti avec les propriétaires de Sauber. « Je croyais que j'allais partir en F1, je croyais que c'était quasiment sûr même si, au fond, je me disais que je n'avais pas encore de contrat et que ça pouvait encore capoter, a-t-il ajouté. C'était tellement surréaliste. L’espace d'un instant, j'ai cru que nous avions réussi, puis tout a été anéanti. » Une arrivée en F1 semble n’être qu’une question de temps alors que la F1 prend toujours plus de poids aux Etats-Unis et n’attend qu’une seule chose, retrouver sur la grille un pilote américain.