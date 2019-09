McLaren aurait des envies de changement de moteur. Encore. Et pour cause, selon AS, et ce n'est pas la première fois que la rumeur se répand, l'écurie de Woking aurait discuté avec Mercedes à Sotchi. Avec dans l'idée, un partenariat à mettre en place à la fin de l'actuel contrat qui lie McLaren à Renault, soit à partir de 2021. Pour 2020 en revanche, il n'y aura assurément pas de changement.