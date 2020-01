McLaren : Alonso n’est plus l’ambassadeur

Membre de McLaren lors de la saison 2007, et de 2015 à 2018, puis devenu ambassadeur de l’écurie suite à son départ des paddocks de Formule 1, Fernando Alonso n'est plus ambassadeur. Le pilote espagnol de 38 ans, qui vient de terminer treizième du Dakar, et McLaren, n'ont pas renouvelé leur contrat pour 2020. En tant qu’ambassadeur, Alonso donnait des conseils aux pilotes et aux ingénieurs de McLaren, et avait également participé aux tests des pneus Pirelli l’an passé. C’est également sur une McLaren qu’il avait disputé les 500 Miles d’Indianapolis en mai dernier (la seule victoire qui lui manque pour réussir la triple couronne du sport automobile, c’est-à-dire gagner le Grand Prix F1 de Monaco, les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d’Indianapolis, comme Graham Hill entre 1963 et 1972), mais il n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications. Il devrait d'ailleurs courir la mythique épreuve au volant d'une Andretti en 2020. « Fernando est un compétiteur de classe mondiale et on lui souhaite le meilleur pour le futur. Notre relation arrive à une conclusion naturelle, mais il fera toujours partie de la famille McLaren », a déclaré un porte-parole de l’écurie à Autosport. Au total, Fernando Alonso a disputé 95 Grands Prix pour McLaren, mais n’en a gagné que quatre.