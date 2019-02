McLaren Renault va découvrir la vie sans Fernando Alonso cette saison. L'écurie britannique a dévoilé son nouveau bolide qui sera piloté par Carlos Sainz et Lando Norris, nouveau venu dans la catégorie reine. Une McLaren à la livrée orange et bleu qui a fait complètement peau neuve en termes d'aérodynamique pour mieux rompre avec deux derniers exercices très compliqués. L'écurie pourra également compter sur un bloc Renault qui annonce de grosses améliorations. Début de réponse dès la semaine prochaine à Barcelone.

