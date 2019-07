Les pistes pour réformer la F1

Des idées pour l’avenir. L’épreuve-reine du sport automobile a partagé ce mercredi les réflexions qu’elle mène actuellement dans l’élaboration du futur règlement technique 2021. Ce sont Ross Brawn, Pat Symonds et Nicholas Tombazis, responsables techniques et sportifs, qui détaillent ces (potentielles) futures mesures pour améliorer le spectacle en course, de plus en plus critiqué par les fans comme les pilotes.

"Nous avons trois équipes qui peuvent gagner des courses en ce moment, c’est tout", se lamente Brawn dans un communiqué de la FIA. "Dans les prochaines années, la Formule 1 va emprunter une bien meilleure voie, où une très bonne équipe, au budget raisonnable, pourra causer bien des problèmes. C’est ça que nous voulons", affirme le Britannique. Pour atteindre cet objectif, les mesures les plus drastiques seront prises pour réduire l’écart entre les top teams et les équipes aux moyens plus réduits: limitation des essais en soufflerie, utilisation proscrite de certains matériaux dits « exotiques » ainsi que des très controversées suspensions hydrauliques.

Des standardisations de certaines pièces sont envisagées, comme le système de freinage, les jantes, les radiateurs ainsi que les équipements dans les stands. Une réduction des coûts qui s’accompagnera d’une limitation des effectifs. Un consensus est néanmoins apparu sur la nécessité d’exclure les salaires des pilotes et des fonctions clés d’une équipe de ces coupures budgétaires. Les activités marketing seront aussi laissées intactes. "C’est sûr que par rapport à la relative liberté qu’avaient les équipes jusqu’à maintenant, ce sera très frustrant", admet Brawn.

Priorité au spectacle

Le futur de la Formule 1 passe aussi par des décisions à prendre pour la rendre plus spectaculaire et agréable à suivre. Les circuits seront analysés pour qu’ils soient moins équipés de larges échappatoires et de plus de zones d’herbe et de graviers afin de sanctionner plus durement les erreurs de pilotage. Les voitures sont ensuite visées, avec le souhait qu’elles soient plus impressionnantes visuellement. "Nous ne sommes pas complètement satisfaits par l’aileron avant, d’un point de vue aérodynamique comme esthétique", affirme par exemple Tombazis.

Une consultation sera menée auprès des fans sur la question de l’apparence des monoplaces - "une première", souligne Symonds. "Mais aussi pour savoir ce qui les intéresse, et pourquoi d’autres ne regardent plus", ajoute Brawn. Quant aux pneus, ils seront plus résistants pour ne pas forcer les pilotes à gérer leur dégradation et ainsi favoriser l’offensive. "Je pense que avions tout faux auprès de Pirelli depuis deux ans. La haute dégradation n’est pas la bonne solution", concède Symonds.

Une autre réforme qui traduit aussi la volonté de voir les pilotes faire la différence. Les couvertures chauffantes pour les pneus seront supprimées, laissant le chauffage de la gomme à la seule responsabilité du pilote. Au-delà, les trois hommes évoquent une suppression de certaines aides au pilotage comme la direction assistée et l’anti-calage, et une limitation des données transmises par les ingénieurs, pour éviter que la conduite d’une Formule 1 soit trop dépendante d’un coaching des pilotes par la télémétrie. Ces pistes de réflexion doivent encore être adoptées d'ici octobre par l'ensemble des acteurs. Ce nouveau règlement devait à l'origine être dévoilé en juin, avant qu'un délai supplémentaire ne soit décidé pour qu'un accord soit trouvé.