Les frères Leclerc sur le GP virtuel d'Australie

Après un premier Grand Prix virtuel organisé sur le circuit de Bahreïn, il y a dix jours, la F1 va remettre ça ce week-end sur le tracé de Melbourne, qui aurait dû accueillir comme toujours l'ouverture du réel championnat du monde. Un pilote de marque va rejoindre les participants sur la grille de départ, en l'occurrence Charles Leclerc. Son petit frère Arthur participera également. Ces courses en ligne sont bien sûr visibles en direct par les fans. Ce week-end aurait dû marquer la grande première du Grand Prix du Vietnam, dans les rues de Hanoi, mais le circuit n'est pas disponible sur le jeu vidéo.Toutes les options sont identiques pour tous, notamment des dommages réduits ainsi qu'un freinage et une traction assistés. L'ancien pilote Johnny Herbert sera aussi de la partie, comme pour la course initiale dont il avait pris la 13eme place. Lando Norris (McLaren) reprendra également la manette, lui qui avait été perturbé par des problèmes de connexion. Nicholas Latifi (Williams) réitérera aussi l'expérience, accompagné par les bizuts Alexander Albon (Red Bull) et George Russell (Williams).D'autres noms doivent encore être annoncés pour l'épreuve de dimanche.