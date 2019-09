Leclerc tient sa première victoire

Passé tout près de la gagne à Bahreïn en début de saison – trahi alors par sa mécanique – Charles Leclerc n’avait pas pu faire grand-chose en revanche face à Max Verstappen en Autriche, théâtre de sa deuxième pole de la saison il y a deux mois. Positionné pour la troisième fois en tête de grille ce dimanche, sur la piste endeuillée de Spa-Francorchamps, le jeune Monégasque est cette fois allé au bout. Devenant à 21 ans, 10 mois et 16 jours le plus jeune pilote Ferrari à triompher en course (devant un certain Jacky Ickx).

Crédité d’un excellent départ, l’intéressé ne s’est pas laissé déstabiliser par le drapeau jaune immédiat consécutif à la sortie de piste d’un Max Verstappen trop gourmand face à Kimi Räikkönen et finalement victime d’une casse de suspension sur sa Red Bull. Sebastian Vettel l’a bien détrôné un temps au jeu des arrêts aux stands mais la Scuderia a pris soin de miser sur le pilote le plus rapide en piste et l’Allemand, dont le dernier succès remonte au GP de Belgique 2018, a obtempéré sans discuter à la mi-course.

Vettel s’incline

Premier et unique rempart entre Charles Leclerc et le pugnace Lewis Hamilton, Sebastian Vettel a résisté tant bien que mal au leader du championnat et à sa Mercedes, avant de céder dans la 32e boucle, à 12 tours du but. Trop peu pour revenir sur la monoplace de tête, alors distante de 6"6. "Il fallait tenir les pneus jusqu'à la fin. Au final, d'un point de vue de la performance, c'est un bon week-end. Donc je suis heureux de cette première victoire, surtout que Hamilton est revenu fort en fin de course. J'avais pas mal de pression, mais j'ai bien réussi à le tenir derrière moi", soufflait à chaud le lauréat du jour, sur l’antenne de Canal+.

Bien sûr, le cœur n’y était pas tout à fait pour celui qui ouvre là son palmarès en F1 mais qui trois heures plus tôt serrait dans ses bras la mère éplorée d’Anthoine Hubert, fauché en pleine ascension samedi lors d’un Grand Prix de F2 tragique. "Cette victoire est pour Anthoine", murmurait à la radio Charles Leclerc sitôt le drapeau à damiers dans son rétroviseur. Et d’ajouter peu après pour sa première interview officielle: "D'un côté, je réalise un rêve d'enfant. D'un autre, c'est un week-end très difficile. C'est terrible ce qui est arrivé hier. Je ne peux pas complètement savourer ce moment. J'ai perdu un ami, je veux lui dédier ma première victoire. Nous avons grandi ensemble, j'ai fait ma première course avec Anthoine, il restera pour toujours dans mémoire." Cela avant de recevoir son premier trophée de vainqueur flanqué d’un brassard noir, les yeux embués et le doigt pointé vers le ciel.