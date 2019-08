Leclerc s'entête à Spa

Et de trois ! Après Bahreïn et l’Autriche, la Belgique a offert sa pole position à Charles Leclerc, ce samedi à Spa-Francorchamps, au terme de qualifications dominées de la tête et des épaules par le jeune Monégasque. Aux commandes de la hiérarchie depuis la deuxième session libre du week-end, l’intéressé a fait preuve d’une grande autorité en Q3 pour s’affirmer avec une marge de manœuvre impressionnante. Plus de sept dixièmes sur son coéquipier Sebastian Vettel (+0"748) et le leader du championnat Lewis Hamilton (+0"763).

S’il a tenté de profiter de l’aspiration de son homologue Mercedes Valtteri Bottas dans son ultime tour lancé, ce dernier n’a pas pu suivre le rythme des Ferrari, particulièrement à leur aise ce jour dans la touffeur belge et sur un toboggan qui sait faire la part belle aux puissantes motorisations. "On était solide, on avait le rythme. On sait qu'on a un peu plus de difficultés sur le rythme de course. Il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Mais au vu du rythme de notre voiture en qualifications, on devrait être solide", soufflait après coup Charles Leclerc, qui court toujours malgré ses trois pole positions après son premier triomphe en F1.

"C’était une séance difficile pour moi. Ce qui s’est passé en libres 3 est très fâcheux, quand on sait le nombre de gens qui travaillent pour préparer cette voiture. Mais les mécaniciens n’ont commis aucune erreur pour que je fasse partie de cette séance de qualification. J’aurais préféré leur rendre la pareille avec une pole position", notait quant à lui Lewis Hamilton, encore confus après sa sortie de piste de la matinée. Déception également pour Max Verstappen, cinquième du jour sur Red Bull, mais aussi et surtout pour les Renault de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg qui, sixième et septième des qualifs, s’élanceront cinq échelons plus bas pour des changements d’éléments moteur ou boîte de vitesses sur leurs monoplaces. Une nécessité qui vaut par ailleurs aux Alexander Albon (Red Bull), Daniil Kvyat (Toro Rosso) et Lance Stroll (Racing Point) de partir du fond de grille.