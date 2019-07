Leclerc savoure la victoire… de son frère en F4

Déjà une victoire dans la fratrie Leclerc ce dimanche à Hockenheim. En attendant sa course en Formule 1 sur le circuit allemand qu’il débutera à la 10 place, Charles Leclerc est allé soutenir son frère Arthur, de 3 ans son cadet (21 ans et 18 ans), qui pilote en ADAC Formule 4 pour l’écurie US-Racing CHRS.

Et le Monégasque a bien fait puisque son frère s’est imposé pour la première fois dans sa catégorie, avec en prime un magnifique hat-trick: victoire, pole position et meilleur tour en course. L’occasion d’une belle accolade entre les deux hommes. Une motivation supplémentaire pour Leclerc afin d’aller chercher ce dimanche, malgré sa place au départ, sa première victoire dans la catégorie-reine ?

What a moment ❤️@arthur_leclerc7 wins in F4 at Hockenheim - and big brother @Charles_Leclerc is first to congratulate him#GermanGP pic.twitter.com/upae1otFAk