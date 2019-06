Leclerc, le sourire de Ferrari

Il y a à l’autre bout de la hiérarchie un Sergio Perez (29 ans), presqu’une décennie de présence en F1 et désormais 166 Grands Prix à l’actif du Mexicain. Sans la moindre pole position. Et puis il y a Charles Leclerc, la nouvelle pépite des paddocks, capable pour sa première saison chez Ferrari de devenir à 21 ans le plus jeune pilote de l’histoire à compter deux pole position. Après Bahreïn, où un problème mécanique l’avait privé d’une première victoire qui lui tendait les bras, le Monégasque remet ça sur le circuit du Spielberg, théâtre du Grand Prix d’Autriche dimanche. Record absolu de la piste en prime en 1’03"003.

That's put a smile on the face of Ferrari fans @Charles_Leclerc storms to pole! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YVZcm8OMiB — Formula 1 (@F1) 29 juin 2019

"Come on baby (en anglais dans le texte) ! Que c’est bon ! Vraiment désolé les gars pour l’équipe et ce qui est arrivé à Sebastian (Vettel)." Le bonheur exprimé sur sa radio par Leclerc était aussitôt contrebalancé par la déveine de son illustre coéquipier. Un Sebastian Vettel lui aussi bien parti dans cette séance de qualifications, où les monoplaces de la Scuderia exploitaient à merveille leurs gommes rouges (tendres) - contre les gommes jaunes (medium) sur les Flèches d'argent - pour devancer sans attendre des Mercedes, une fois n’est pas coutume, en retrait. Même si Lewis Hamilton, fidèle à lui-même, va arracher ce dernier run, dont lui seul a le secret, synonyme de deuxième position sur la grille, à tout de même plus de deux dixièmes de Leclerc (2e, +0"259). A condition que le Britannique sorte blanchi de l'incident avec Kimi Raïkkonen (Alfa Romeo), peut-être gêné par la sortie trop large d'Hamilton dans le virage 3.

"Excité de me battre contre lui" (Hamilton)

Mais alors que Leclerc s’envolait littéralement dans la fournaise autrichienne (plus de 50 degrés sur la piste !), Vettel déchantait, bloqué dans le garage Ferrari durant de longues minutes au volant de sa monoplace sans que ses mécaniciens ne parviennent à déceler ou remédier à l’ennui mécanique – pression d’air dans le moteur - qui va ainsi l’accabler. Et le condamner au mieux à une neuvième place forcément décevante (9e, 1’03"867), sous réserve d’éventuelles modifications sur sa voiture (*).

Je suis excité de me battre contre Leclerc et contre le pilote talentueux qu’il est Lewis Hamilton (leader du championnat du monde)

Un coup de théâtre pour un Grand Prix déjà palpitant, loin de la torpeur du Castellet, le week-end dernier. On avait bien failli s’endormir dans le Var, loin de l’excitation qui préside ici au Spielberg. Et pas seulement parce qu’au pays de Red Bull, si Pierre Gasly devra s’élancer de la huitième position (8e, +1"196), son coéquipier Max Verstappen est parvenu devant un public déchaîné à hisser sa F1 sur la troisième place (3e, +0"436), derrière Hamilton- pour trois écuries différentes aux trois premières places - mais devant la seconde Mercedes de Valtteri Bottas (4e, +0"534). Le Finlandais, dont on retiendra la déclaration, après son spectaculaire crash de la veille, lui qui préfère "payer" lorsqu’il part à la faute. Ou une autre pierre dans le jardin d’un Castellet, qui pardonne (un peu) trop… Et comme l’annonce déjà Hamilton : "Avoir une belle bataille, c’est ce qu’on veut, c’est bien, lançait le quintuple champion du monde, pas mécontent visiblement de trouver en Leclerc un autre contradicteur que le seul Bottas. Je suis excité de me battre contre lui et contre le pilote talentueux qu’il est."

(*) Vettel, comme Pierre Gasly notamment, profite de la pénalité de 5 places infligée, pour un changement de boîte de vitesses, à un Kevin Magnussen (Renault), qui ne profite pas de sa belle 5e place décrochée sur la piste.