Leclerc, la joie de toute l'Italie

"C’est fou, je n’ai pas les mots !" S’il avait eu droit à un bain de foule dans la semaine pour les 90 ans de Ferrari, ce n’était rien en comparaison de la folie des tifosi dimanche à Monza. Il faut dire que l’attente a été longue et cette course tendue jusqu’à la dernière seconde. Mais le Monégasque qui venait de remporter sa première course en carrière à Spa-Francorchamps a su se montrer à la hauteur pour s’offrir un doublé devant le très chaud public italien sevré depuis neuf ans et un dernier succès d’Alonso.

"Quelle course, je n’ai jamais été aussi fatigué ! C’est au-dessus de tout ce dont j’avais rêvé jusque-là. (…) Je ne crois pas avoir eu un tour avec plus d'une seconde et demie d’avance sur le deuxième", a-t-il lâché pour Canal+ quelques secondes seulement après avoir sauté dans tous les sens à la sortie de sa monoplace. Il a sauté dans les bras des membres de son écurie eux aussi aux anges.

Mais s’il a réussi à gagner, ce fut au prix d’une défense folle avec notamment deux moments très chauds avec Lewis Hamilton. Deux freinages incroyables et un zigzag après sa sortie de piste pas vraiment du goût du Britannique qui considère sans doute aussi avoir été poussé hors piste lors de leur premier duel. Si le champion du monde a d’abord lancé: "Il a fait un super boulot. Bravo à Ferrari et à Charles", mettant en avant sa pointe de vitesse, il aussi ragé par la suite.

Lors des traditionnelles questions en conférence de presse, il a notamment été interrogé sur ces deux actions et a rétorqué: "C’est la course. Oui, c’est juste la course, je pense. J’ai été contraint d’éviter un accrochage deux fois mais ce doit être la manière de piloter aujourd’hui. Vous bougez juste devant…" Et le Monégasque n’a pas caché qu’il a modifié son approche en cours de saison après avoir vécu la même chose avec Verstappen. "Depuis l’Autriche, c’est clair qu’on peut aller un peu plus loin dans notre manière de défendre et de dépasser. L’Autriche m’a aidé à remporter cette victoire. C’est évidemment très proche de la limite mais je suis content de piloter comme ça."

Et il ne fait aucun doute que Leclerc et Hamilton auront encore de belles bagarres en piste…