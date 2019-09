Leclerc enchaîne à Monza

C’était écrit, sur des tracés typés moteur tels que Spa et Monza, la SF90 de Ferrari devait enfin donner sa pleine mesure. A fortiori avec un maestro à ses commandes. Avec Charles Leclerc, l’écurie de Maranello a trouvé son homme, premier pilote de la Scuderia à triompher à domicile, en Italie, depuis 2010 et un succès de Fernando Alonso. Comme une évidence tant le jeune Monégasque se montre dominateur depuis deux semaines et les premiers essais réalisés en Belgique.

Lui qui n’avait pas encore ouvert son palmarès il y a huit jours affiche désormais deux victoires à son compteur. Un coup double qui lui permet désormais de titiller Max Verstappen, troisième pilote de la hiérarchie, au classement général. Devant son aîné Sebastian Vettel, qui ce dimanche n’a pas existé, coupable d’une grave erreur de pilotage en début de course et incapable ainsi d’appuyer son collègue dans son ascension comme il avait pu le faire à Spa-Francorchamps.

Sous haute pression

Bien seul en piste, Charles Leclerc a dû résister aux assauts répétés de Mercedes affûtées et assurément compétitives malgré leur déficit de puissance. Dans la 36e boucle, Lewis Hamilton a même poussé à la faute le futur lauréat, le contraignant à couper la chicane sans conséquence aucune, pas même auprès des commissaires de course. Six tours plus tard, le même Britannique, confronté à l’usure de ses pneumatiques, craquait lui aussi, abandonnant alors à son coéquipier Valtteri Bottas la lourde tâche de faire vaciller le virevoltant Monégasque. En vain.

"Quelle course, je n'ai jamais été aussi fatigué à l'arrivée d'une course, s’exclamait à l’arrivée Charles Leclerc, filmé par les caméras de Canal+. Ça a été une course extrêmement difficile. Ça veut tellement dire pour moi d'y arriver ici, pour les tifosi, pour l'équipe. C'était le seul rêve que j'avais, d'emmener la Scuderia Ferrari à la victoire. Merci à tout le monde, je n'ai plus de mots. Je suis vainqueur aujourd’hui mais il faut que je fasse attention à mes erreurs. Ça aurait pu me faire perdre des places…"

Troisième au final, devant un joli tir groupé du team Renault incarné par les Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton se voulait quant à lui lucide et philosophe: "Félicitations à Charles, qui a fait un excellent travail, aujourd'hui. Valtteri et moi avons tout donné pour nous rapprocher, pendant de nombreux tours, mais à titre personnel, j'ai fini par détruire mes pneus. Les Ferrari étaient très rapides, particulièrement dans les lignes droites. Ce n'était pas notre jour, mais nous avons inscrit de précieux points pour l'équipe."