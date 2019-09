Le numéro 19 d'Hubert retiré

Les hommages se poursuivent suite à la tragique disparition d'Anthoine Hubert. La FIA a ainsi décidé de ne pas réattribuer et de retirer pour l'année en cours le numéro 19 du pilote français, décédé lors du récent Grand Prix de Belgique en F2.

Son écurie BWT Arden l'a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet, où elle explique également que le Russe Artem Markelov va remplacer Hubert pour les deux dernières courses du calendrier à Sotchi (Russie) et Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

"C’était un bon pilote, mais surtout un super mec, tout le temps de bonne humeur et avec le sourire. Il a montré à tous son talent. Je veux tout donner pour sa famille", a réagi Markelov, vice-champion de la catégorie en 2017, derrière un certain Charles Leclerc.

A noter que Juan Manuel Correa, autre pilote blessé dans le crash, est sorti du coma vendredi.

Markelov will race with number 22, as the number 19 has been retired for the remainder of the year #AH19 ❤️ pic.twitter.com/az1iHf7463