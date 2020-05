Le Grand Prix de Hongrie à huis clos s’il peut se dérouler

Si tout va bien, la saison de Formule 1, qui devait commencer le 15 mars, débutera le 5 juillet en Autriche. Suivront ensuite, si la pandémie de coronavirus s’est considérablement réduite, les Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie, le 19 juillet le 2 août. Et tout comme les homologues britanniques lundi dernier, les organisateurs du Grand Prix de Hongrie ont annoncé ce vendredi que si l’événement pouvait se dérouler, il se ferait à huis clos. En effet, le gouvernement du pays (où le coronavirus a fait 323 morts) a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes jusqu’au 15 août.

La seule solution possible « Les organisateurs ont attendu jusqu’au dernier moment, et continuent de travailler avec les dirigeants de la F1, mais c’est désormais devenu clair que le 35eme Grand Prix de Formule 1 de Hongrie ne pourra pas se disputer en présence de spectateurs, malgré tous nos efforts. Ces dernières semaines, nous avons constamment fait savoir que nous étions ouverts à toute solution pour organiser ce Grand Prix cette année, et c’est devenu certain hier que c’était seulement possible à huis clos. Nous allons continuer à travailler pour trouver la meilleure solution », font savoir les organisateurs dans un communiqué.

15 à 18 Grands Prix espérés en 2020 En début de semaine, suite à l’annulation du Grand Prix de France, les dirigeants de la F1 avaient annoncé qu’ils espéraient faire débuter la saison le 5 juillet en Autriche, puis courir en Europe en juillet-août-début septembre, avant de se rendre en Eurasie, Asie et Amérique fin septembre-octobre-novembre et conclure la saison dans les pays du Golfe (Bahreïn et Abu Dhabi) en décembre, pour un total de 15 à 18 courses. Des courses qui se dérouleraient à huis clos d’abord, tout en espérant que le public puisse revenir à un moment de la saison… Quand ? Impossible de le savoir à ce jour…