Le Grand Prix d'Australie au calendrier jusqu’en 2025

Les pilotes continueront à piloter sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne pour encore six saisons. La Formule 1 a annoncé jeudi la prolongation du partenariat entre le championnat du monde et l’Australian Grand Prix Corporation, organisateur du Grand Prix d’Australie.

Le précieux document qui porte sur la période 2021-2025 a été signé à Londres. "C'est un véritable vote de confiance que nous a accordé la Formule 1 en continuant à venir à Melbourne jusqu'en 2025", s’est réjoui Martin Pakula, Premier ministre de l'état de Victoria.

La saison 2020 débutera encore avec l'habituel Grand Prix inaugural du championnat du monde dans le sud de l’Australie, du 12 au 15 mars prochains. Présent dans le calendrier depuis 1996, la course fêtera ses 25 ans l’an prochain et ses 30 ans en 2025.

