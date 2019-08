Le GP d'Espagne reconduit en 2020

C'est désormais officiel : le Grand Prix d'Espagne sera bien présent au calendrier du championnat du monde de F1 2020.

Menacé par la FIA, le circuit de Catalogne, à Barcelone, va finalement accueillir une 30e édition d'affilée. "Le conseil exécutif a autorisé aujourd'hui la société Circuits de Catalunya, SL à signer avec la société Formula One World Championship Limited une prolongation de contrat d'un an pour l'organisation du Grand Prix d'Espagne de F1 en 2020. Cette signature garantira la célébration de la 30e édition consécutive de cet événement sur le circuit Barcelona-Catalunya", ont annoncé les autorités catalanes via un communiqué.

Il devrait donc y avoir 22 dates lors de la prochaine saison, avec le retour du Grand Prix des Pays-Bas, et l'inauguration de celui du Vietnam. Reste à savoir quel sort sera réservé aux rendez-vous du Mexique et d'Allemagne, qui sont pour l'instant toujours en attente.